Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что Александр Большунов и Сергей Устюгов имеют шансы выиграть многодневную лыжную гонку «Тур де ски». Перед заключительным масс-стартом они занимают в общем зачете второе и третье места соответственно.

— Ребята делали все возможное, отрабатывали на сто процентов. Мы знаем этот кинжальный финиш у Клебо, и, может, трасса для него подходит, выкатом на финиш он пользуется на максимум, — сказал Крянин в интервью ТАСС. — Но ребята свои шансы в «Туре» тоже использовали, и перед завтрашним днем отрыв будет небольшим. Завтра гора решит, кто будет победителем, как и предсказывалось, за победу будут бороться три человека — Клебо, Большунов и Устюгов.

Загадывать — штука неблагодарная, шансы есть у всех. Саша Большунов — хороший классист и очень здорово может отработать дистанцию в гору. У Устюгова лучше получается «коньком», он совершал восхождение на эту гору. Неизвестно, как будет себя чувствовать Клебо, как кому дастся гора.