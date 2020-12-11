Сборная Швеции примет участие в «Тур де Ски»

Сборная Швеции по лыжным гонкам примет участие в «Тур де Ски», сообщает NRK со ссылкой на Королевскую шведскую федерацию лыжных видов спорта.

«Мы получили четкий план действий от медицинского штаба сборной, поэтому рады сообщить, что Швеция примет участие в «Тур де Ски», — идет речь в сообщении.

«Тур де Ски» пройдет 1-10 января и будет состоять из восьми этапов. Россия планирует выступить на престижной многодневке во главе с действующим чемпионом турнира Александром Большуновым.

Ранее шведы вместе с норвежцами и финнами отказались от предновогодних этапов Кубка мира из-за пандемии коронавируса.