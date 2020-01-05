Министр спорта РФ Павел Колобков подвел итоги выступлений российских лыжников на «Тур де Ски».

5 января россиянин Александр Большунов стал третьим в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, который стал заключительной гонкой в рамках «Тур де Ски». Это позволило ему выиграть общий зачет многодневки.

— Эта многодневная лыжная гонка — одна из самых престижных. И конечно, я рад, что наши ребята показали блестящий результат — Александр Большунов выиграл общий зачет, а Сергей Устюгов стал вторым. Прекрасно выступила Наталья Непряева, выигравшая второе место в женском зачете. Все это говорит о том, что наши лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к победам.

Устюгов — о развязке «Тур де Ски»: «Большая досада, что не смог выиграть»