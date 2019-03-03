"Обсчитался, думал еще два круга бежать!" Невероятная ошибка Мельниченко

Россиянин Андрей Мельниченко, занявший 13-е место в гонке на 50 км на чемпионате мира в Зефельде, после финиша рассказал, что перепутал количество кругов на дистанции.

– Да я еще на два круга настраивался! – сказал Мельниченко. – Потом выезжаю на стадион, вижу, Саня Большунов финиширует, думаю: "Капец!" Обсчитался, думал еще два круга бежать. Мне мой тренер Олег Перевозчиков говорил, чтобы перекладывался вперед, а я думаю: "Зачем, еще же бежать?"

– То есть еще 15 км могли бы пройти?

– Ну как минимум. Сил еще вагон было. Не спеша ехал, курил, думал, сейчас посижу сзади, а потом накачу на финише. Рассчитывал, что сейчас еще лыжи переобую. Хотя лыжи и так хорошо работали. (Владимир Иванов)

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