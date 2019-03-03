Норвежские лыжники впервые в истории выиграла все мужские старты на ЧМ

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала все шесть золотых медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Это первый случай в истории, когда спортсмены из одной страны берут все награды высшей пробы в мужском зачете.

В спринте победил Йоханнес Клебо, в скиатлоне - Шур Рете, в командном спринте - Клебо и Эимль Иверсен, в индивидуальной гонке - Мартин Сундбю, в эстафте - Иверсен, Сундбю, Рете и Клебо, а в сегодняшнем 50-километровом масс-старте - Ханс Кристер Холунн.

Норвежцы доминировали и в женских гонках: представительницы Норвегии выиграли четыре старта из шести, в командном спринте и в эстафете победы одерживала Швеция.

Всего на чемпионате мира по лыжным видам спорта Норвегия установила рекорд по золотым медалям - 13, также на их счету 5 серебряных и 7 бронзовых наград.