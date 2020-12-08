Норвежские лыжники пропустят «Тур де Ски»

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на январском «Тур де Ски». Команда посчитала количество переездов избыточным и опасным в период пандемии. Об этом «СЭ» сообщил обозреватель норвежского VG Уле Кристиан Стрем.

— Сегодня у руководства было большое совещание по этому поводу, — сообщил Стрем. — Норвегия решила не рисковать.

Напомним, что норвежские лыжники пропустят декабрьские Кубки мира. «Тур де Ски» пройдет 1-10 января и будет состоять из восьми этапов. Россия планирует выступить на престижной многодневке во главе с действующим чемпионом турнира Александром Большуновым.

(Владимир Иванов)