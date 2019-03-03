Норвежец Холунн выиграл марафон, Россия завершила ЧМ по лыжным гонкам без золотых медалей

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн завоевал золото в марафоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Результат 30-летнего спортсмена составил 1 час 49 минут 59,3 секунды.

Вторым стал россиянин Александр Большунов (отставание 27,8 секунды). Бронзу завоевал норвежец Шур Рете (57,8). Россиянин Андрей Мельниченко стал 13-м (1.10,8), Евгений Белов - 25-м (2.07,7), Денис Спицов - 28-м (2.18,8).

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт, 50 км (С)

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 1:49.59,3

2. Александр Большунов (Россия) - отставание 27,8

3. Шур Рете (Норвегия) - 57,8

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 57,9

5. Симен Крюгер (Норвегия) - 1.01,1

6. Калле Хальфварссон (Швеция) - 1.02,6...

13. Андрей Мельниченко (Россия) - 1.10,8...

25. Евгений Белов (Россия) - 2.07,7...

28. Денис Спицов (Россия) - 2.18,8

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