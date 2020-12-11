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Непряева, Сорина, Большунов и Ретивых — в составе сборной России на этап Кубка мира в Давосе

11 декабря 2020, 10:33
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Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в истории на своей странице в Instagram опубликовала состав сборной на второй этап Кубка мира в Давосе.

Спринт

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Наталья Мекрюкова;

Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Ермил Вокуев.

Индивидуальная гонка

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко;

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Ермил Вокуев.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет с 12 по 13 декабря.

Из-за пандемии коронавируса сборные Норвегии, Швеции и Финляндии не будут принимать участие в швейцарском этапе.

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