Непряева после «Тур де Ски» поднялась на третье место в зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева по итогам выступления на «Тур де Ски» поднялась на третье место в общем зачете Кубка мира. Россиянка стала второй в зачете «Тур де Ски», уступив только лидеру Кубка мира Терезе Йохауг.

Кубок мира

Женщины

Общий зачет

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1209

2. Хейди Венг (Норвегия) — 842

3. Наталья Непряева (Россия) — 779

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699

5. Джессика Диггинс (США) — 644

6. Сейди Бьорнсен (США) — 606

36. Яна Кирпиченко (Россия) — 98

37. Алиса Жамбалова (Россия) — 98

46. Лидия Дуркина (Россия) — 54

54. Анна Нечаевская (Россия) — 33

56. Нина Дуботолкина (Россия) — 29

66. Екатерина Смирнова (Россия) — 17

68. Кристина Мацокина (Россия) — 13

71. Диана Головань (Россия) — 13

79. Анна Жеребятьева (Россия) — 10