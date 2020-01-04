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Непряева побежит в самом тяжелом четвертьфинале

4 января 2020, 11:35
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Лучшая российская лыжница Наталья Непряева, которая всерьез претендует на призовое место в «Тур де Ски», успешно прошла квалификацию в спринте. У нее шестое время. Но в четвертьфинале Непряевой придется очень непросто — с ней в забеге победитель квалификации американка Джессика Диггинс, показавшая второе время итальянка Люция Скардони и, занявшая непривычно высокое для себя десятое место в отборе Тереза Йохауг.

С одной стороны, это очень опасный для Натальи расклад — можно вылететь уже в четвертьфинале. С другой — высока вероятность отрезать от полуфинала главного фаворита многодневки — Йохауг.

По итогам квалификации в четвертьфинал прошла еще одна россиянка — Алиса Жамбалова. У нее 30-й результат. Что интересно, она побежит в том же забеге, что и Непряева. (Владимир Иванов)

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