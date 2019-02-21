Российская лыжница Наталья Непряева не смогла пройти в финал спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Во втором полуфинальном забеге 23-летняя россиянка заняла пятое место.
Лыжные гонки
Зефельд (Австрия)
Чемпионат мира
Женщины
Спринт (С)
1. Майкен Фалла (Норвегия) - 2.32,35
2. Стина Нильссон (Швеция) - отставание 1,66
3. Мари Эйде (Норвегия) - 2,84
4. Юнна Сундлинг (Швеция) - 3,17
5. Виктория Карль (Германия) - 5,71
6. Майя Дальквист (Швеция) - 31,49
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