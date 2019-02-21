18:06 21 февраля | Лыжные гонки

Наталья Непряева: "Клебо повел себя не очень красиво"

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Россиянка Наталья Непряева прокомментировала результаты спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Непряева не смогла пробиться в финал.

– Впечатления? Пока, наверное, только разочарование, – сказала Непряева. – Конечно, я настраивалась на более высокий результат. Есть небольшие претензии к самочувствию, будем думать, но скиатлон я, наверное, побегу. Я все-таки больше дистанционщица, не очень люблю спринтерские гонки. Надеюсь, дальше результаты будут лучше.

– Видели забег с участием Устюгова и Клебо?

– Нет, но мне уже рассказали, что Клебо себя не очень красиво повел. Я пересмотрю этот забег, но пока мне нечего сказать по этому поводу. (Владимир Иванов)

Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции

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