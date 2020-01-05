Наталья Непряева: «Хочу быть такой же крутой, как Большунов и Устюгов»

Россиянка Наталья Непряева, которая героически заняла второе место в «Тур де Ски», сенсационно удержавшись в финальную гору за признанными горнячками, включая прошлогоднего победителя Ингвильд Остберг, поделилась впечатлениями о многодневке.

— Как выжили в этой горе?

— Да сама в шоке. Но сегодня она далась мне намного легче, чем в прошлые два года. И, скажу вам, масс-старт мне понравился больше, чем разделка. Так намного интереснее. И мне проще (смеется).

— Когда Венг в начале подъема далеко убежала, было страшно?

— Нет. О другом думала. Я почему-то недооценила себя. Встала за Якобсен. Когда поняла, что могу ее обходить, пришлось догонять Остберг. Чтобы за кем-то держаться.

— В прошлом году вы проиграли ей на этой горе две минуты. Ингвильд после финиша не спросила: «Что ты вообще творишь»?

— Может, и сказала что-то в этом роде. Я все равно не понимаю. Если честно, где-то на середине горы осознала, что могу не отстать от них. А на последнем километре даже получилось приблизиться.

— Тяжело отходили от вчерашнего спринта?

— Если честно — очень накрыло. Вечером были пессимистические мысли. Думала, все пропало. На разминке тоже критично оценивала свои шансы. Но все прошло хорошо. Кстати, очень помог совет Саши Легкова перед гонкой. Большое спасибо ему. Он дал наставления, сказал, о чем думать во время гонки.

— И о чем же?

— А это секрет! Его знаем только я и Саша (смеется).

— Тяжело вам сейчас без конкуренции в женской сборной?

— А я смотрю на Сашу Большунов, Сережу Устюгова и понимаю, что бегаю не особо хорошо. Меня сильно мотивируют их результаты. Хочу быть такой же крутой как они.

— Грустно бегать этот сезон без Насти Седовой и Юли Белоруковой, которые в декретном отпуске?

— Если честно, мне их немного не хватает. Мы бегаем с ними даже не с юниорского, а с юношеского возраста. По части атмосферы без них тяжелее. Но в следующем сезоне они вернутся.

— После вчерашнего спринта Первый канал решил снять с эфира трансляцию женского последнего этапа. Обидно или без разницы?

— Конечно, обидно.

— Представьте, как круто было бы, если бы вся Россия видела, как вы грызете этот подъем и вопреки всем прогнозам обходите двух норвежек.

— Да, было б хорошо. Но что теперь сделаешь? Неприятно. Надеюсь, в следующий раз они сделают по-другому. (Владимир Иванов)