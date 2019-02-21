Наталья Матвеева: "Просто не потянула физически"

Россиянка Наталья Матвеева поделилась впечатлениями от спринта на чемпионате мира в Зефельде, где она завершила борьбу в четвертьфинале.

- Тактической ошибки не было, просто не потянула физически, - сказала Матвеева. - Летом были травмы и в ходе сезона никак не могла набрать форму. Уже давно проблемы со спиной и с плечом, операция на колене. При подготовке к чемпионату миру нагрузки большие, и тяжело их было переваривать, не так, как в 20 лет.

- Какие ставили перед собой задачи-минимум?

- Выйти в полуфинал. И я, и Маркус Крамер понимали, что это моя трасса, но не подошла в нужной форме… Два года назад в Лахти была в порядке, но случилось падение.

- Ждать вам на ЧМ-2021?

- Я так далеко не загадываю, впереди два этапа Кубка мира, а там посмотрим.

- Давила ли на вас ситуация с отстранением?

- У меня не такой уж большой перерыв был, всего лишь два месяца. Но психологически давило, могла быть пожизненная дисквалификация и я лишилась бы всего. Слава богу, что все хорошо закончилось. Решили с Крамером, что отработаем еще сезон. Хотелось ли тут что-то кому-то доказать? Нет, замучаешься доказывать. (Владимир Иванов)