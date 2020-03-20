«Мы с Устюговым — соперники». Большунов — об отношениях с Сергеем и его возможном переходе в группу Бородавко
Лучший лыжник этого сезона, обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов стал гостем «СЭ». В большом интервью он подвел итоги сезона и рассказал, в частности, об отношениях с двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым.
— Расскажите про ваши отношения с Устюговым. Вы соперники или друзья?
— Мы соперники.
— Он для вас такой же соперник, как и норвежцы?
— По ходу гонки мы можем помочь друг другу — уступить или пропустить. А если говорить о дружбе, то она есть, но не такая близкая.
— Елена Вяльбе намекает, что ему нужно менять группу. Если представить, что он перейдет к Бородавко, вы будете не против?
— Я думаю, ни он не сможет, ни Бородавко. У Сереги такой характер... Думаю, Юрию Викторовичу это не понравится.
— У Крамера демократия, а Бородавко — за жесткую дисциплину?
— Как вариант. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)
Полное интервью читайте в «СЭ» в ближайшее время