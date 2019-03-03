"Можно было догнать норвежца, если бы ребята по команде помогли". Большунов - о марафоне на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов после марафона на чемпионате мира в австрийском Зефельде заявил, что мог бы догнать норвежца Ханса Кристера Холунна, если бы ему помогли партнеры по команде. 22-летний россиянин занял второе место, уступив представителю Норвегии 27,8 секунды.

- Я даже не расстроен, так как не должен был бежать, - сказал Большунов в эфире канала "Матч ТВ". - Спасибо Елене Вяльбе, что убедила. Она сказала, если хочешь бежать, то надо не оставлять этот шанс, чтобы потом не жалеть.

Можно было и догнать Холунна, если бы ребята по команде чуть-чуть помогли. Приходилось одному работать. Норвежцы же выходили и специально останавливались.

Все о лыжных гонках - здесь