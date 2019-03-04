Менеджер сборной Норвегии - о словах Вяльбе: "Препараты от астмы не повышают работоспособность"

Менеджер сборной Норвегии Видар Лефшус отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об использовании лыжниками терапевтических исключений. По итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта россияне взяли 5 серебряных и 3 бронзовых награды. Норвегия завоевала 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. После турнира Вяльбе назвала сборную России "лучшей среди здоровых" и выразила мнение, что терапевтические исключения - легализованный допинг.

- Эти слова звучат странно, - цитирует Expressen менеджера сборной Норвегии Видара Лефшуса. - У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность.

При этом канадский лыжник Алекс Харви считает, что залог успеха сборной Норвегии - усердная работа.

- Мы, их соперники, просто должны напрячься. В выступлении норвежцев нет никакой магии, просто очень тяжелая работа, - сказал Харви.

- Норвежцы доминировали на этом чемпионате. Это была игра в одни ворота почти в каждой гонке. Они невероятно талантливы, - считает шведский эксперт Андерс Блумквист.

Сборная Швеции - единственная команда, которая смогла отобрать у норвежцев золотые медали в лыжных дисциплинах на чемпионате мира - женщины победили в командном спринте и эстафете.