17:40 4 марта | Лыжные гонки

Менеджер сборной Норвегии - о словах Вяльбе: "Препараты от астмы не повышают работоспособность"

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Менеджер сборной Норвегии Видар Лефшус отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об использовании лыжниками терапевтических исключений. По итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта россияне взяли 5 серебряных и 3 бронзовых награды. Норвегия завоевала 10 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. После турнира Вяльбе назвала сборную России "лучшей среди здоровых" и выразила мнение, что терапевтические исключения - легализованный допинг.

- Эти слова звучат странно, - цитирует Expressen менеджера сборной Норвегии Видара Лефшуса. - У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность.

При этом канадский лыжник Алекс Харви считает, что залог успеха сборной Норвегии - усердная работа.

- Мы, их соперники, просто должны напрячься. В выступлении норвежцев нет никакой магии, просто очень тяжелая работа, - сказал Харви.

- Норвежцы доминировали на этом чемпионате. Это была игра в одни ворота почти в каждой гонке. Они невероятно талантливы, - считает шведский эксперт Андерс Блумквист.

Сборная Швеции - единственная команда, которая смогла отобрать у норвежцев золотые медали в лыжных дисциплинах на чемпионате мира - женщины победили в командном спринте и эстафете.

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