Маркус Крамер: "На сто процентов уверен, что Клебо нарушил правила"

Маркус Крамер, являющийся тренером российского лыжника Сергея Устюгова, заявил, что норвежец Йоханнес Клебо нарушил правила, наступив на лыжу россиянину во время спринта в полуфинальном заезде чемпионата мира в астрийском Зефельде. После финиша между спортсменами произошла стычка, в ходе которой Устюгов толкнул Клебо и слегка потрепал его по щеке.

- Я на сто процентов уверен, что это нарушение правил, - приводит ТАСС слова Крамера. - Клебо во время прохождения поворота специально заблокировал внутренний радиус Сергею и наступил ему на лыжу, что заставило его остановиться. Жюри считает, что это не нарушение правил со стороны Клебо, потому что он шел впереди и мог выбирать направление движения.

Сборная России подала протест на действия Клебо, но он был отклонен. Устюгов получил желтую карточку за свое поведение после гонки, а его результат был аннулирован.

Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место.

Все о лыжных гонках - здесь