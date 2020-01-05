Легков выиграл «Тур де Ски» для любителей

Накануне решающих забегов «Тур де Ски» состоялись традиционные соренования для любителей. Как и всегда лыжники бежали в Альпе Чермис — ту самую легендарную гору, которую через несколько часов будут покорять профессионалы.

Участие в забеге приняли 196 человек. Второй год подряд победителем стал олимпийский чемпион Александр Легков. Его время — 30.40,6. Преимущество россиянина над итальянцем, финишировавшим вторым — 29 секунд. Третье место еще у одного нашего прославленного спортмена, а ныне тренера — Сергея Турышева. (Владимир Иванов)