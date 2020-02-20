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Комментатор NRK: «Русские сотрудничают таким образом, которого мы раньше никогда не видели»

20 февраля 2020, 17:41
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Комментатор NRK Торгейр Бьерн отреагировал на решение россиянина Дениса Спицова отдать свою лыжную палку соотечественнику Александру Большунову. По ходу масс-старта лидер общего зачета Кубка мира сломал палку, но его выручил Денис.

— Русские сотрудничают таким образом, которого мы раньше никогда не видели, — провидит слова Бьерна TV2.

В итоге Большунов одержал победу с временем 1 час 19 минут 34,9 секунды. Сам Спицов финишировал 17-м с отставанием 1 минута 47,6 секунды.

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