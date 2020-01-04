Клебо вышел в лидеры в общем зачете «Тур де ски», Большунов занимает 2-е место, Устюгов — 3-е
4 января 2020, 16:06
Норвежец Йоханнес Клебо вышел на первое место в зачете «Тур де ски». Лыжник выиграл спринт и обошел россиянина Александра Большунова, который опустился на вторую строчку. Сергей Устюгов продолжает удерживать третью строчку.
Общий зачет после шести гонок.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:26.59.
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0.1.
3. Сергей Устюгов (Россия) — 0.15.
4. Паал Голдберг (Норвегия) — 1.53.
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 1.32.
6. Шур Рете (Норвегия) — 2.01.
7. Артем Мальцев (Россия) — 2.30...
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.56...
15. Андрей Ларьков (Россия) — 3.05.
16. Денис Спицов (Россия) — 3.54.
17. Иван Якимушкин (Россия) — 4.13...
44. Глеб Ретивых (Россия) — 9.27.
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