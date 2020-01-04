Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройке

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл индивидуальный спринт на Кубке мира. В тройке оказалось сразу два российских лыжника — Сергей Устюгов занял второе место, а Александр Большунов — третье.

Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко заняли пятое и шестое места соответственно. Денис Спицов выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Андрей Ларьков — в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Индивидуальный спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.03,78

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,70

3. Александр Большунов (Россия) — 1,33

4. Поль Гольберг (Норвегия) — 2,01

5. Глеб Ретивых (Россия) — 6,30

6. Андрей Мельниченко (Россия) — 8,69

Денис Спицов выбыл в полуфинале, Артем Мальцев и Андрей Ларьков — в четвертьфинале.