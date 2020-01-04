Клебо в квалификации привез всем больше 6 секунд
4 января 2020, 12:23
В Валь-ди-Фьемме завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем. Первым предсказуемо стал Йоханнес Клебо. Но его преимущество над показавшим второе время итальянцем Федерико Пеллегрино просто неприличное — 6 секунд.
У Сергея Устюгова и Александра Большунова четвертый и пятый результаты соответственно. Они пробежали чуть медленнее Пеллегрино. С ними в финалы квалифицировались Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Андрей Ларьков и Глеб Ретивых. (Владимир Иванов)
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