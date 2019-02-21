Клебо - о конфликте с Устюговым: "Меня позабавило то, что произошло после финиша"

22-летний норвежец Йоханнес Клебо, ставший чемпионом мира в спринте, прокомментировал конфликт с Сергеем Устюговым. По словам Клебо, умышленного нарушения с его стороны в полуфинале не было, а действия Сергея после финиша его позабавили, передает из Зефельда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

Атака Устюгова на Клебо. Видео

- Да вы что, я шел первым по внутреннему радиусу в повороте и сам мог упасть, - завил Клебо. - Никаких умышленных действий ни с чьей стороны не было. В спринте тесная контактная борьба и тут всякое случается.

Меня немного позабавило то, что произошло после финиша полуфинала. Но я воспринял это спокойно, поскольку настраивался на финал. Устюгов "пожелал" мне удачи. В кавычках, конечно. Он был зол, не думаю, что он реально желал мне удачи.

Устюгов чуть не побил Клебо после финиша