Иван Алыпов: "Просто на данный момент, у нас нет ресурсов, чтобы обыграть норвежцев. В Норвегии лыжи – это религия"

Призер Олимпийских игр Иван Алыпов прокомментировал итоги чемпионата мира в австрийском Зефельде. Сборная России по лыжным гонкам завоевала 8 медалей: 5 серебряных и 3 бронзовые.

– Вы согласны с мнением Елены Вяльбе о том, что специализированная спринтерская группа – это потеря времени? Или, может, если бы тот же Большунов готовился конкретно к спринту или, наоборот, к "разделке" – у нас было бы золото?

– Лично я считаю, что четыре серебряных медали – это лучше, чем одна золотая, – приводит портал Team Russia слова Алыпова. – Большунов способен бежать спринт и дистанцию, коньком и классиком. Он готов бороться за Кубок мира, и нет смысла его в этом ограничивать. Юрий Михайлович Каминский – очень сильный специалист с точки зрения подготовки спринтеров, но получается, что если спринтер еще и "классик" или "конькист", у него слишком мало шансов, чтобы реализовать себя.

Сейчас спринт стал более дистанционным. В Зефельде, кстати, были очень красивые спринтерские гонки.

– В нескольких гонках наши спортсмены явно проигрывали в подготовке лыж. Проблемы у сервис-бригады возникли из-за экстремально теплой погоды?

– Погода была очень сложной. Думаю, наши сервисмены во время чемпионата мира вообще почти не спали. Они на сто процентов делали все, что могли. Но мы имеем то, что имеем. Может, где-то излишне рисковали и риск не оправдался.

– Если говорить о группе Маркуса Крамера, там тоже никто, кроме Глеба Ретивых, не подошел к чемпионату мира на пике формы.

– Давайте не будем забывать, что к чемпионату мира готовятся все. Возможно, это и был пик, просто спортсмены из других стран оказались чуть сильнее. У группы Крамера есть две медали Ретивых, есть медаль Белоруковой в эстафете. Я бы не сказал, что они плохо подготовились. Просто на данный момент, у нас нет ресурсов, чтобы обыграть норвежцев. В Норвегии лыжи – это религия, там люди живут нашим видом спорта.

А у меня, к примеру, в Екатеринбурге есть всего три лыжные трассы, которые готовят ратраком, и в сумме там дай бог наберется 15 км. И это город-миллионник, про область я вообще молчу. За счет чего мы должны выигрывать у норвежцев?

Все о лыжных гонках – здесь