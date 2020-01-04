Норвежец Йоханнес Клебо, выигравший индивидуальный спринт на Кубке мира, отметил, что фора в 15 секунд до россиянина Сергея Устюгова — это не так уж и много.

— Я не хотел выходить первым со спуска, и третья позиция на самом деле была совершенно идеальной, — цитирует NRK Клебо. — У тебя всегда есть преимущество, когда ты выходишь из-за спины. Оставалось только выложиться в конце. У нас были суперлыжи. Это было невероятно классно. И классно, что не пришлось сидеть первым на спуске.

Фора в 15 секунд до Устюгова — это не очень много. Нужно будет сесть и посмотреть на это. Гонка будет завтра в любом случае