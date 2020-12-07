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FIS отказалась менять программу «Тур де Ски»

7 декабря 2020, 09:57
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Международная федерация лыжных видов (FIS) отказалась менять программу многодневки «Тур де Ски» из-за отказа скандинавских сборных принимать участия в соревнованиях.

«Остался месяц до старта, даже меньше. Как мы можем сменить программу? Если мы начнем «мудрить», то понесут убытки все», — заявил рейс-директор FIS Пьер Миньер в интервью NRK.

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии отказались участвовать в многодневке из-за угрозы коронавируса.

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