«Это были сумасшедшие дни». Непряева обратилась к болельщикам после «Тур де Ски»
5 января 2020, 20:26
Российская лыжница Наталья Непряева, которая заняла второе место в «Тур де Ски», в своем Instagram опубликовала фото после гонки.
«Это были сумасшедшие дни. Я так рада, что я смогла побороться за хорошие позиции в таком сильном составе», — подписала фото Непряева.
Непряева посторила свой лучший результат в карьере. Победу в генеральной классификации одержала норвежка Тереза Йохауг.
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