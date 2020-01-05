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«Это были сумасшедшие дни». Непряева обратилась к болельщикам после «Тур де Ски»

5 января 2020, 20:26

Российская лыжница Наталья Непряева, которая заняла второе место в «Тур де Ски», в своем Instagram опубликовала фото после гонки.

«Это были сумасшедшие дни. Я так рада, что я смогла побороться за хорошие позиции в таком сильном составе», — подписала фото Непряева.

Непряева посторила свой лучший результат в карьере. Победу в генеральной классификации одержала норвежка Тереза Йохауг.

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