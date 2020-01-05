Эмоции Большунова после победы на «Тур де ски»

Российский лыжник Александр Большунов, впервые в карьере ставший победителем «Тур де Ски», эмоционально отпраздновал свой финиш в масс-старте на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме. Он финишировал третьим, что позволило занять первое место в общем зачете престижной многодневки.

Перед заключительной гонкой в общем зачете «Тур де Ски» лидировал норвежец Йоханнес Клебо, однако он занял 21-е место, что отбросило его в общем зачете на третье место.

Второе место на «Тур де Ски» по итогам семи этапов занял россиянин Сергей Устюгов.