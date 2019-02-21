Елена Вяльбе: "Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок Клебо"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российский лыжник Сергей Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Результат 26-летнего россиянина (9-е место) был аннулирован.

- Все должно быть по правилам, никто не говорит о том, что можно выходить за рамки дозволенного, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Я согласна с тем, что Сергей неправильно поступил, ударив его после финиша. Считаю, что он заслуженно получил желтую карточку. Но почему тогда желтую карточку не получил Клебо, который специально блокировал его?

Напомним, в полуфинале спринта Клебо подрезал и толкнул Устюгова. После финиша они повздорили: россиянин толкнул норвежца и слегка потрепал его по щеке.

Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место.

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