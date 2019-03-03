Елена Вяльбе - о противостоянии России и Норвегии: "Больше проигрываем тактически, а не физически"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что национальная команда зачастую проигрывает в тактическом плане. Россиянин Александр Большунов занял второе место в марафоне на чемпионате мира в Зефельде, уступив норвежцу Хансу Кристеру Холунну 27,8 секунды.

– В целом гонка была красивая, проигрываем больше тактически, а не физически, – сказала Вяльбе в эфире программы "Все на лыжи" на телеканале "Матч ТВ". – Надо это признать и начать работать над тактическими уловками.

Думаю, однозначно нельзя было так далеко отпускать. Это не просто заяц выскочил, который мог через 3-5 километров остановиться. Ребята не хотели за ним рваться, но отпустили далеко.

Но Саня показал свой героизм, надеюсь, нам удастся прервать этот "серебряный дождь".

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