Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте «Ски тура». Он вышел на первое место в зачете соревнований.

— От счастья не знаешь уже, куда деться, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Настолько красивая у Саши сегодня победа. Все было разумно и грамотно, несмотря на то, что палку сломал. Молодец.

Насчет сокращения дистанции, там всего четыре километра. На самом деле не знаем, был бы тот круг лучше или нет. Видите, как погода вносит свои коррективы.