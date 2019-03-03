Елена Вяльбе: "Мы лучшие среди здоровых. Терапевтические исключения у иностранцев - это легализованный допинг"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает легализованным допингом терапевтические исключения. Она также добавила, что испытывает огорчение от того, что сборная России по лыжным гонкам не завоевала ни одной золотой медали на чемпионате мира в Зефельде.

- Безусловно, это феерическое выступление норвежцев, - приводит слова Вяльбе РИА Новости. - Конечно, огорчения все равно больше, чем радости. Понимаю, что у нас медали, и у женщин есть две медали, как и на Олимпийских играх. Но такого яркого продвижения вперед нет. Поэтому, конечно, есть некие вопросы.

С другой стороны, мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно. Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже какой-то перебор есть со стороны определенных стран.

Сборная России по лыжным гонкам завоевала 8 медалей на ЧМ в Зефельде: 5 серебряных и 3 бронзовые.

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