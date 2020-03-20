Дмитрий Губерниев: «Звезд из лыжников мы сделаем и без вашей помощи»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к руководству Архангельской области. Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) решила провести в Малиновке национальное первенство среди юниоров несмотря на угрозу коронавируса, а за полчаса до старта соревнования были отменены.

— Такой вопрос, а не хотят ли болваны, которые решили проводить отмененный чемпионат по лыжным гонкам в Малиновке, рассказать о состоянии здоровья парня с подозрением на коронавирус? — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Власти Архангельской области, к вам вопрос! Если ли карантин у участников первенства, самоизоляция? Или вам также плевать на людей, как верхушке ФЛГР? Кстати, теперь понятно, почему некоторые так не хотят, чтобы я лыжи комментировал! Потому что ваши косяки, непрофессиональная работа, хамство и слабость сразу будут видны всей стране и всему миру! С моей подачи, конечно! А звезд из лыжников мы сделаем и без вашей помощи! Команда этого заслуживает! С любовью с спортсменами и тренерам! Лыжи комментирую уже почти 20 лет и буду комментировать впредь!