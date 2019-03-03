Дмитрий Губерниев: "Мне просто обидно, что, обладая чемпионским потенциалом, российская сборная не выиграла ни одного золота"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев объяснил свои слова, сказанные в эфире во время трансляции лыжного марафона на чемпионате мира-2019. Когда в кадр попала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая крестилась в то время, как Александр Большунов пытался настичь Ханса Холунна, журналист прокомментировал этот кадр фразой "Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику".

– Я преклоняюсь перед сборной России по лыжным гонкам, – сказал Губерниев. – И считаю, что потенциал такой команды и таких людей, как Сергей Устюгов и Александр Большунов позволяет бороться за золото. И мне невероятно обидно, когда десятилетиями наши спортсмены не могут договориться друг с другом. При этом я понимаю, что в этом не только их вина.

Когда по ходу решающих гонок "Тур де Ски" у нас идет отбор в команду и Устюгов пашет один – это правильно? Мне обидно видеть, что после этого на первой ступеньке пьедестала стоит Клебо, который изначально бежать многодневку вообще не собирался. Точно так же мне досадно, что сегодня команда не помогла Большунову – об этом сам он сказал после финиша.

Такие вещи должны решать федерация и тренеры еще на берегу, до старта. Грустно, когда в конечном счете страдают спортсмены и результаты российской сборной. Именно поэтому я сказал по ходу трансляции, что вместо того, чтобы надеяться на помощь внешних сил, нужно собраться, договориться и профессионально выполнить свою работу. Мне обидно, что, обладая чемпионским потенциалом, наша лыжная сборная не выиграла в Зефельде ни одной золотой медали. И это, так или иначе, проблема людей, которые отдают указания. (Владимир Иванов)