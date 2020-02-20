Большунов вышел в лидеры зачета «Ски тура»
20 февраля 2020, 17:30
Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски туре». Этот успех позволил ему возглавить общий зачет соревнований.
Второе место занимает норвежец Поль Голберг, который уступает российскому лыжнику 1 минуту и 5 секунд. Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.
До конца «Ски тура» лыжникам осталось провести две гонки: спринт и пасьют.
Общий зачет «Ски тура»
1. Александр Большунов (Россия) — 2:26.16
2. Поль Гольберг — отставание 1.05
3. Шур Рете — 1.06
4. Мартин Нюэнгет — 1.28
5. Ханс Холунн — 1.45
6. Финн Крог — 1.53
7. Симен Крюгер (все — Норвегия) — 2.04
8. Дарио Колонья (Швейцария) — 2.34
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.34
10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.42...
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...