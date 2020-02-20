Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски туре».

Он опередил ближайшего преследователя — Йоханнеса Клебо — почти на минуту. Норвежец уступил россиянину 51,7 секунды.

Лыжные гонки

Сторлиен-Мерокер (Норвегия)

Кубок мира

«Ски тур»

Масс-старт, 34 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:19.34,9

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 51,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 51,8

4. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 52,4

5. Финн Крог (Норвегия) — 52,8

10. Андрей Мельниченко (Россия) — 57,6

12. Поль Гольберг (Норвегия) — 1.18,0

13. Евгений Белов (Россия) — 1.33,8

15. Иван Якимушкин (Россия) — 1.44,4

17. Денис Спицов (Россия) — 1.47,6

27. Артем Мальцев (Россия) — 3.23,8

36. Андрей Ларьков (Россия) — 3.45,7

60. Глеб Ретивых (Россия) — 6.17,3