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Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

5 января 2020, 18:27
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Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.

Перед заключительной гонкой в общем зачете «Тур де Ски» лидировал норвежец Йоханнес Клебо, однако он занял 21-е место, что отбросило его в общем зачете на третье место.

Второе место на «Тур де Ски» по итогам семи этапов занял россиянин Сергей Устюгов.

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Вторым стал его соотечественник Шур Рете.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 10 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 30.55,8

2. Шур Рете (Норвегия) — отставание 13,9

3. Александр Большунов (Россия) — 22,5

4. Денис Спицов (Россия) — 26,2

5. Сергей Устюгов (Россия) — 34,9

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 41,0

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 44,8...

...9. Андрей Ларьков (Россия) — 53,7

Итог

1. Александр Большунов (Россия) — 2:58.18,1

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 27,3

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.09,0

4. Шур Рете (Норвегия) — 1.51,6

5. Симен Крюгер (Норвегия) — 2.53,7

6. Поль Гольберг (Норвегия) — 2.55,7

8. Андрей Мельниченко (Россия) — 3.17,5

9. Артем Мальцев (Россия) — 3.32,8

11. Денис Спицов (Россия) — 3.56,9

13. Андрей Ларьков (Россия) — 3.24,4

17. Иван Якимушкин (Россия) — 5.15,3

44. Глеб Ретивых (Россия) — 13.33,7

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