Большунов сломал палку по ходу гонки «Ски тура». Ему помог Спицов

Российский лыжник Александр Большунов сломал палку во время прохождения дистанции масс-старта в рамках многодневной гонки «Ски тур», совмещенной с этапами Кубка мира. Другой россиянин — Денис Спицов — отдал ему свою, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел на 25-м километре трассы. Поломка палки угрожала Большунову потерей лидерства, но Спицов выручил своего товарища по сборной. В итоге Большунов одержал победу с временем 1 час 19 минут 34,9 секунды. Сам Спицов финишировал 17-м с отставанием 1 минута 47,6 секунды.