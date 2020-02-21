Большунов попал палкой Рете в лицо. Норвежец не в обиде

Норвежский лыжник Шур Рете рассказал об эпизоде, который произошел во время гонки на 34 километра в рамках «Ски тура». Россиянин Александр Большунов попал ему лыжной палкой в глаз. Норвежца спасло то, что на нем были очки.

— Большунов попал мне острием палки в очки. Я отскочил назад. В таких случаях реагируешь на удар. К счастью, на мне были очки, — цитирует Рете TV2.

Не хочу говорить, что это была атака, но в пылу борьбы было очень тесно и ветер был очень сильным. А тогда не так легко устойчиво стоять на лыжах. Он с трудом держал равновесие и попал в меня палкой. Такое случается.

Я не думаю об этом так много, но после таких ситуаций я, во всяком случае, продолжу выступать в очках. Это уж точно.