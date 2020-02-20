Большунов планировал выйти в лидеры «Ски тура» после масс-старта

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от победы в масс-старте «Ски тура». Он вышел в лидеры зачета.

— В плане у меня было такое, что если выходить в лидеры, то после этой гонки. — цитирует россиянина РИА «Новости». — Рад, что все получилось так, как и было задумано.

Второе место в зачете «Ски тура» занимает норвежец Поль Голберг, который уступает российскому лыжнику 1 минуту и 5 секунд. Третьим идет Шур Рете, который отстает от второй строчки всего на секунду.

До конца «Ски тура» лыжникам осталось провести две гонки: спринт и пасьют.