Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода

Российский лыжник Александр Большунов ответил на критику норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Ранее Крюгер предположил, что выиграть в масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски тур» Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику. По мнению норвежца, остальным спортсменам приходилось бороться с сильным встречным ветром, в то время как россиянина прикрывало транспортное средство.

— Если Иверсен, Крюгер и Нортуг так уверены в своих словах, то они будут стоять на своем до последнего, — приводит слова Большунова Dagbladet. — Это просто чушь. Я не делаю подобные вещи. Все соперники на трассе могли меня догнать, но не сумели этого сделать.