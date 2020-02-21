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Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода

15:56
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов ответил на критику норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Ранее Крюгер предположил, что выиграть в масс-старте в рамках четвертого этапа «Ски тур» Большунову помог снегоход, который двигался параллельно лыжнику. По мнению норвежца, остальным спортсменам приходилось бороться с сильным встречным ветром, в то время как россиянина прикрывало транспортное средство.

— Если Иверсен, Крюгер и Нортуг так уверены в своих словах, то они будут стоять на своем до последнего, — приводит слова Большунова Dagbladet. — Это просто чушь. Я не делаю подобные вещи. Все соперники на трассе могли меня догнать, но не сумели этого сделать.

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