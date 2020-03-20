Большунов не знает, что будет делать в отпуске на фоне пандемии

Российский лыжник Александр Большунов дал понять, что еще не определился с планами на летний отпуск. Из-за эпидемии коронавируса во многих странах введен карантин и закрыты границы, гражданам рекомендуют не выходить на улицу без надобности.

— Из-за коронавируса отпуск в теплых странах отменяется. Закатка, похоже, тоже. Что делать будете?

— Интервью раздавать. Шучу. Это последнее. Что будет дальше — пока не знаю. Сейчас сложно загадывать.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 84 тысяч выздоровели, 9861 человек умер. В России зафиксировано 253 случая заражения. (Отдел спорта «СЭ»)

Полностью интервью Большунова