Большунов и Непряева выступят на ЧМ по лыжероллерам

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по лыжероллерам, информирует пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Турнир пройдет в Мадоне (Латвия) с 8 по 11 августа.

Состав сборной России на чемпионат мира по лыжероллерам:

женщины – Анастасия Власова, Анна Жеребятьева, Екатерина Кузнецова, Светлана Кузнецова, Ольга Летучева, Виктория Лукашова, Наталья Непряева, Светлана Николаева, Анастасия Рыгалина, Ирина Северина.

мужчины – Иван Анисимов, Александр Большунов, Дмитрий Воронин, Евгений Дементьев, Иван Жилинский, Константин Климушин, Артем Николаев, Дмитрий Плосконосов, Илья Порошкин, Виталий Смирнов, Алексей Червоткин и Алексей Шемякин.