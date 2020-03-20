«Без Клебо было бы проще». Александр Большунов — в гостях у «СЭ»
20 марта 2020, 17:00
Лучший лыжник этого сезона, обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов стал гостем «СЭ». В большом интервью он подвел итоги сезона и рассказал о планах на следующий.
— Очевидно, что в следующем сезоне вы хотели выиграть золото чемпионата мира.
— Есть такое желание. Только нужно потренироваться.
— А как насчет Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок? Такая цель есть?
— Было бы круто. У меня есть такое желание. Хотелось бы хотя бы чуть-чуть прибавить. Хотя бы метров 5 на финишной прямой. Этого уже будет практически достаточно. Это уже будет около Клебо. (Наталья Марьянчик, Владимир Иванов)
Полное интервью читайте в «СЭ» в ближайшее время.