18:03 21 февраля | Лыжные гонки

Атака Устюгова на Клебо. Видео

Сергей Устюгов (справа) и Йоханнес Клебо. Фото REUTERS
Сергей Устюгов (справа) и Йоханнес Клебо. Фото REUTERS
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Российский лыжник Сергей Устюгов повздорил с норвежцем Йоханнесом Клебо после полуфинального спринта на чемпионате мира в астрийском Зефельде. Причиной конфликта стал инцидент, произошедший во время гонки: Клебо подрезал Устюгова.

Устюгов резко подкатил к Клебо, после обмена репликами толкнул его и похлопал по щекам. В конце недолгого выяснения отношений россиянин улыбнулся, после чего соперники покинули зону финиша.

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