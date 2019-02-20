Александр Легков: "Надеюсь, биатлонисты разберутся со своими проблемами, и у них будет прорыв"

Российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков - о ситуации в российском биатлоне.

– Раз уж вы в биатлон не хотите, расскажите, что там не так?

– Ох, сложно. Есть ребята яркие, тот же Александр Логинов, молодежь подтягивается. Просто такой смены поколений у них не произошло, больше времени нужно, чтобы молодым включиться, попасть на Кубке мира в призы. Я прекрасно помню: как только первый раз на подиум попал, это так завело! А после 2010 года тем более не хотелось оттуда слезать, желтую майку отдавать. Может, им стоит попробовать разбить сборную на мелкие группы, как было у нас, как я уходил в том же 2010-м. Индивидуальная подготовка всегда мотивирует, доказать, что ты был прав, плюс создавалась правильная конкуренция этих маленьких групп, все это давало результат. Но это не более чем мысли вслух. Надеюсь, биатлонисты разберутся со своими проблемами, и будет у них прорыв. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Александра Легкова - здесь.