Александр Легков: "На чемпионат мира поехали все, кто этого достоин"

Российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи Александр Легков - о предстоящем чемпионате мира. Он считает состав сборной России на турнир оптимальным.
– В целом состав сборной вам нравится? Кого-то добавили бы, убрали?
– Да, я бы сказал, что все сильнейшие в обойме, все по делу. Понятно, что кто-то едет на усмотрение тренерского совета, но они в курсе, кто в каком состоянии. На мой взгляд, в Зефельде все, кто этого достоин. (Дмитрий Кузнецов)
Полное интервью Александра Легкова - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhi-chempionat-mira-v-zeefelde-sbornaya-rossii-aleksandr-legkov-intervyu-1514407/
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