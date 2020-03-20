Александр Большунов: «Вроде Кубок есть, а вроде его и нет»

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о ситуации с вручением Большого хрустального глобуса. Спортсмен выиграл общий зачет Кубка мира-2019/20, но не получил трофей из-за эпидемии коронавируса.

— Когда и каким образом вы все-таки получите свой глобус?

— Я думаю, этот вопрос нужно задать представителям международной федерации. И то, не факт, что они с учетом ситуации в мире сейчас смогут на него ответить. Вроде Кубок есть, а вроде его и нет. Все, что было в этом сезоне, прошло. Я настраиваюсь на следующий, чтобы снова завоевать Глобус и уже нормально его получить сразу после соревнований. (Отдел спорта «СЭ»)

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