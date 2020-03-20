Александр Большунов в гостях у «СЭ»!

В пятницу, 20 марта, в 12:30 гостем Youtube студии «СЭ» станет обладатель Кубка мира, четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов.

Первый в новейшей российской истории победитель общего зачета Кубка мира, Большунов недавно вернулся из Канады, где так и не смог выйти на старт из-за отмены всех гонок. Теперь лидер нашей команды готов в прямом эфире ответить на вопросы болельщиков и рассказать, например:

— когда и каким образом он получит свой честно завоеванный Большой Хрустальный глобус;

— как относится к критике норвежской сборной, не поехавшей на канадские этапы;

— какие дистанции он собирается бежать через год на чемпионате мира;

— и как будет выживать в «новую эру», когда соревнования отменились, а в заграничный отпуск тоже уехать не получится.

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